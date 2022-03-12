DOLAR

14,7786$% -0.6

EURO

16,1808% -1.26

STERLİN

19,3324£% -1.23

GRAM ALTIN

941,84%-1,04

ÇEYREK ALTIN

1.530,00%-1,27

BİTCOİN

577608฿%-0.2144

Akşam Vakti a 18:35
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Rize’de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Rize’de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

rize’de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Rize’de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Ardeşen ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki yuvasından yuvarlanarak havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru güvercin, apartman sakini Cengiz Genç tarafından fark edilince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile havalandırmaya düşen güvercinlerden 1’i kurtarılırken, diğerinin ise düşmenin etkisiyle öldüğü belirlendi.

Ses üzerine güvercinlerin apartman boşluğuna düştüğünü fark ettiğini dile getiren mahalle sakini Cengiz Genç, “Apartman boşluğundan gelen sesler vardı. Baktık bir güvercin ölmüş ve diğeri de çırpınarak bağırıyordu. Yaralı olduğunu düşünerek itfaiyeyi aradık. Onlar da sağ olsunlar gelip kurtardılar” dedi.

Olay yerine gelen Kaçkar İtfaiye Birliği erlerinden Mustafa Kutanoğlu ve Mustafa Çamalak ise “112’ye gelen ihbar üzerine olay yerine geldik ve apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru güvercini gördük. Yaralı güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardık. Şimdi Ardeşen Belediyesine ait hayvan bakımevindeki veterinere teslim edeceğiz ve orada tedavisi yapılacak” şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Marketlerin depoları denetlendi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.