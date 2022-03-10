DOLAR

14,8633$% 1.44

EURO

16,4439% 1

STERLİN

19,5833£% 1

GRAM ALTIN

956,04%1,87

ÇEYREK ALTIN

1.551,00%1,88

BİTCOİN

584056฿%-5.8152

İmsak Vakti a 05:19
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Rize’de bavulundan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Rize’de bavulundan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

rize’de bavulundan uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Rize’nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli yürütülen operasyonda, Rize’nin Fındıklı ilçesinde polisin yapmış olduğu uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan A.D. isimli şahsın başka birisine ait kimlik kullandığı tespit edildi. Şahsın valizinde yapılan aramalar sonucunda, zulalanmış halde 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan kontrolde gözaltına alınan şahsın hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. A.D. isimli zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.