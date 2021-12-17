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RİZE MAÇINDA DÜDÜK HALİL UMUT MELER’DE

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ri̇ze maçinda düdük hali̇l umut meler’de
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RİZE MAÇINDA DÜDÜK HALİL UMUT MELER’DE

Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 17 Aralık Cuma, 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Ligde 19 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler Yeni Malatyaspor’un bu sezon Hatayspor’a 2-0 kaybettiği karşılaşmada da görev almıştı. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakada Yiğit Arslan dördüncü hakem olarak görev yapacak.

BUGÜN
20.00 GZT Giresunspor – Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor – Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Konyaspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 ARALIK PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe – Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Kayserispor – Gaziantep Futbol Kulübü: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe – Beşiktaş: Fırat Aydınus

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