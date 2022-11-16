Reyhan Arapgir’de işlenecek

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yapımına üç ay önce başlanan Doğu Anadolu Projesi (DAP) destekli bitki kurutma ve paketleme projesinde sona gelindi. Türkiye’de bitki çeşitliliğinde coğrafi işaret alan tek ürün durumunda olan Arapgir’in mor reyhanı artık üretildiği bölgede kurutulup paketlenecek.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) destekli üç ay önce çalışmalara başlanılarak yapımı kısa sürede tamamlanan mor reyhanın dışında bölgede üretimi yapılan birçok bitki çeşitliğindeki ürünlerin işlenip paketlemenin yapılabileceği tesis açılış için gün sayıyor.

Arapgir’in markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydederek ilçenin en önemli katma değerli ürünü olan mor reyhanın yolculuğuna devam ettiğini ifade eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “2014 yılında DAP idaresince başkanımızın özellikle Adnan Demir’in ve ekibinin başkanlığında bitki kurutma tesisi kurmuştuk. Paletli, ileri bir sistem kurmuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Arapgir ziyaretinde sunduğumuz dosya gereği bu katma değere dönük hem çay yapımında hem de baharat yapımında başta reyhan olmak üzere her türlü bitkiyi işleyecek reyhan paketleme ve işleme ünitesinin ekipmanlarının tümü buradaki tadilatlar bitirildi” dedi.

Arapgir’e yakışır bir tesisi hayata geçirmenin mutluğunu yaşadıklarını belirten Cömertoğlu, “Büyük bir imalathane geliştirildi. Islak zeminde yapılacak atölyeler var. Yaklaşık 25 parça makine yurt dışından ithal edilerek getirildi. Önümüzdeki günlerde de kurulumu ekipler tarafından yapılacak. Tesis bölgede Ankara’dan bu tarafa çay paketleyen bitkinin işlenmiş hale gelip paketlendiği bir sisteme dönüştüğü tek ünite olacak tek imalathane olacak. Bundan dolayı başta bize desteğini sürdüren Ekrem İmamoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. (İHA)