‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ Projesi Malatya’da tanıtıldı

ÇİĞDEM ERHAN

‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ Projesi’nin Malatya tanıtım toplantısında konuşan Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, projenin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu projeden özellikle restoran ve kafelerimiz yeterince faydalanınca dijital metotlarla pazarlamalarını yapar ve daha büyük ve yüksek cirolara sahip olabilirler” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) VE Google iş birliği gerçekleştirilen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ Projesi’nin Malatya tanıtım toplantısı dün bir alış veriş merkezi önünde yapıldı. Projenin Malatya açılış törenine, İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek, Malatya Lokantacılar Odası Başkanı Murat Keskin ile oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Projeyle, Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak, restoran ve kafeleri çevrimiçi araç ve platformları kullanabilecekleri biçimde geliştirmek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programının tasarlanması hedefleniyor. Proje kapsamında hazırlanan Eğitim TIR’ında esnafların katılımıyla kısa bir eğitim gerçekleşecek.

Eğitim Uzmanı Emrah Daştan, Ticaret Bakanlığı öncülüğündeki Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesine dair katılımcılara bilgiler aktardı.

“ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI EĞİTİM PROGRAMI TASARLANDI”

Emrah Daştan, ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin detaylarını anlatarak, “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ Projesinin Malatya toplantısını gerçekleştirdik. Pandemide online yeme içme sektörünün nominal olarak yüzde 100’ün üstünde büyüdüğü, online siparişlerin dört kat arttığı dikkat çekiyor. Pandemi ile değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi. Bu verilerden yola çıkılarak, Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor’ Projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Ayrıca eğitimler kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH MALATYA İÇİN HAYIRLI BİR PROJE OLUR”

Malatya Lokantacılar Odası Başkanı Murat Keskin, projenin lokanta ve kafe esnaflarının üzerindeki büyük yükü kaldırmak amacıyla yapıldığını belirterek, “Malatya Lokantacılar Odası olarak bu projeyi gerçekleştirmedeki amacımız, bizim sektördeki iki büyük şirketin esnafımızın üzerindeki büyük bir yükü kaldırmak amacıyla kendi esnafımızı kendi dijital platformunu oluşturması için bu projeye başladık. İnşallah bizim Malatya’ya ve esnaflarımıza da faydamız olur. Bunlar haricinde sadece lokantacılar ve kafeciler değil, diğer esnaflarımızda gelip buradaki bu oluşumu görüp burada bilgilerden faydalanabilir. İnşallah Malatya için hayırlı bir proje olur” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek ise, “Projenin eğitim TIR’ı Malatya’ya gelerek burada esnaflarımıza tanıtım yapacak. Bu kapsamda esnafımızın da bu dijital ortamdan yararlanıp siparişlerin dijital ortamda verilmesinin katkı sağlayacağını umuyorum. Başta genel başkanımız Bendevi Palandöken ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“VERİMLİ TİCARETE ULAŞMAK İÇİN GÜZEL BİR PROJE”

Son olarak kısa bir konuşma yapan Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, esnafların dijitalleşerek daha verimli sonuçlar alabilmeleri anlamında güzel bir proje olduğunu söyledi. Demirbağ, “Bu programın ana temeli, esnafımız dijitalleşerek, dijital metotlarla pazarlama tekniklerini uygulayarak daha verimli ticarete ve sonuca ulaşmak için güzel bir proje. İnşallah bu projeden özellikle restoran ve kafelerimiz yeterince faydalanınca dijital metotlarla pazarlamalarını yapar ve daha büyük ve yüksek cirolara sahip olabilirler. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Malatya’mız içinde hayırlı ve uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.