“Resmen üreticiyle dalga geçiliyor”

ESVET TÜRKOĞLU

Kayısı fiyatında yaşanan istikrarsızlıkla ilgili konuşan Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, ücretiyle dalga geçildiğini, hiçbir tüccar ve ihracatçının çiftçilerin emeğiyle dalga geçmeye hakkı olmadığını kaydetti. Konuşmasında TMO’nun kayısı üreticisine destek olmadığını ileri süren İnal, kayısı üreticisine çağrıda bulunarak, “üreticilerimizin ürününün tamamını pazara götürmesini istemiyoruz. Ürününü ihtiyacı olduğu kadar satmasını istiyoruz” dedi.

Kayısı fiyatındaki dalgalanma kayısı üreticilerinin tepkisine neden oluyor. Bu anlamda Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte dün bir basın açıklaması yaparak, kayısı fiyatındaki istikrasızlığa dikkat çektiler. Akçadağ Ziraat Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal yaptı.

Kayısıda yaşanan fiyat dalgalanmasıyla ilgili toplandıklarını ifade eden İnal, 2021 yılında kayısının üreticilerden tüccar ve ihracatçı tarafından 25-30 TL’den alındığını hatırlattı.

“ÜRETİCİLERİMİZİN ALIN TERİ KUTSALDIR”

“Kayısı fiyatı daha sonraki aylarda 100 TL’ye kadar çıktı” diyen İnal, sözlerine şöyle devam etti:

“Kayısı üreticilerinin ise yaklaşık yüzde 200 civarında zararı oldu. Bu dönemde ise yani 2022 döneminde şu anda yaşanan farklı bir olay değil. Şu anda ihracatçı ya da tüccarın bir kısmı sanki üreticimizle dalga geçer gibi bir açıklama yapıyorlar. Hiç kimsenin bizim üreticimizle dalga geçmeye hakkı yoktur. Firmanın birisi bir açıklama yaparak, ‘Ödenecek paranın, yüzde 50’sini tahlillerden sonra, kalan parayı da 5 ay sonra ödeyeceğiz’ diyor, yani resmen üreticiyle dalga geçiliyor. Ben ürünümü vereceğim, 5 ay sonra nasıl bir fiyat belirlerse o fiyatla ödeme yapılacak. Böyle bir şey yok. Vatandaşlarımızdan ricamız ürünlerini mümkün olduğu kadar saklamasını ve emeklerini ayakaltı ettirmemeleri. Bizim üreticilerimizin alın teri kutsaldır. Biz üreticimizin emeğinin karşılığının verilmesini istiyoruz.”

“TMO’NUN SADECE ADI VAR”

Fiyat düşüklüğüne TMO’nun kayıtsız kaldığını ileri süren İnal, “Bu arada girdi fiyatları sürekli yükseldi. Neredeyse yüzde 300 -400 civarında arttı. Fiyatlarda, girdilerde bir düşüş olmadı, ancak kayısı fiyatları sürekli olarak aşağı çekilmeye çalışılmakta. Sadece TMO’nun ismi var. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak herhangi bir açıklama yapmamakta, fiyat açıklamamakta ve üreticimizin mağduriyetine sanki destek olmaktadır. TMO’nun görevi böylesi durumlarda bize destek olması, tatmin edici bir fiyat açıklamasıdır. Şu anda TMO’nun yaptığı da bu açıklama yapan firmalara destek niteliğindedir. Bizim ricamız Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye girerek TMO’nun alım yapmasını sağlamasıdır. Bunu da makul bir fiyatla yapmasıdır. Bunun yanında TARSİM iyileştirme yapacaktı. Bununla ilgili bizimle görüşmeler yapılacaktı. Şimdiye kadar bizimle herhangi görüşme yapılmadı. Şu andaki TARSİM durumu üreticilerimizin aleyhine çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİNİN DİRENCİNİ KIRMAK İSTİYORLAR”

Kayısı piyasasının belirli kişilerin kontrolünde olduğunu belirten İnal, “Burada üreticinin direncini kırmak istiyorlar. Bizim de amacımız bu direnci yükseltmektir, üreticilerin buna dayanması gerekiyor çünkü başka bir alternatifimiz de yok. Üreticinin malını kısmen satmasını bekliyoruz. Yani üreticilerimizin ürününün tamamını pazara götürmesini istemiyoruz, ihtiyacı kadar ürün satsınlar. Yani bütün ürününü pazara götüren bir üreticimizin, ürününün fiyatı aşağı düşecek çünkü piyasa belli kişilerin kontrolünde gibi görünüyor” dedi.