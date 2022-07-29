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Rektörden öğrencilere davet

Rektörden öğrencilere davet
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Rektörden öğrencilere davet

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 27 Temmuz Çarşamba günü başladı. Üniversite adayları, 5 Ağustos’a kadar yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihlerini, http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden yapacak.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, aday öğrencilere üniversitelerini tercih etmeyi önerdi. Kızılay, “Sevgili öğrenciler, üniversitemizi, istediğiniz bölümü sitemizden inceleyebilirsiniz.” dedi.Üniversite tercihi yapacak adayların İnönü Üniversitesi web sitesinden bölümleri inceleyebilecekleri kaydedildi. (İHA)

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