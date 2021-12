Rektör Kızılay’dan “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Mesajı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KIZILAY, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımın her bireyin doğal hakkı olduğunu ve engelleri aşmanın öncelikle zihinlerde ve kalplerde başladığını vurgulayan Rektör Kızılay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler ve OECD verilerine göre 8 milyarı aşkın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor. Bugün dünyada 1 milyardan, ülkemizde ise 10 milyondan fazla engelli bulunmakta, bu durum ise dünyadaki her 8 kişiden birinin engelli olduğu anlamına gelmektedir.

Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılım her bireyin doğal hakkıdır. Zorlu yaşam mücadelesinde engellilerimizin engellerini ortadan kaldırmak ve onlara yaşamı daha da kolay kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelleri aşmak öncelikle zihinlerde ve kalplerde başlar. Yeter ki biz engel olmayalım, onlar zaten her engeli aşarlar. Engelli olmak kişinin kendi tercihi değildir. Her birimizin daima empati yapması, onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapması büyük önem arz etmektedir.

Devletimiz, sosyal devlet anlayışıyla engelli bireylerimizin sosyal hayata daha çok ve üretken bir şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla gereken çalışmaları yürütmekte ve onların yaşam kalitelerinin artırılması için her türlü tedbiri almaktadır. Bu bilinçle, kişiyi engelli duruma düşürecek durumların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması en önemli görevlerden biridir.

Üniversitemizde çalışan personel ve eğitim gören öğrencilerimizin fiziki mekanlarda, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaşabilecekleri bütün engellerin aşılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda İnönü Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. “Engelsiz Üniversite” çalışmalarımız kapsamında, engellerin aşıldığı öncü bir üniversite olma anlayışıyla 2018 yılında kurduğumuz “Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü” aracılığıyla 10 Fakülte ve Birimimiz, “Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” temalarıyla YÖK tarafından verilen “Mekânda Erişilebilirlik Sertifikası”nı almaya hak kazandılar. Eğitim Fakültemizin Özel Eğitim Bölümü ile de alanında başarılı öğretmenler yetiştiriyoruz.

Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini yükseltecek yeni adımların atılmasına ve engellere karşı toplumsal farkındalığımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, en kalbi duygularla sağlık ve esenlikler diliyorum.” (İNÜHABER)