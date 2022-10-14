Rektör Bentli Cömertoğlu’nu Makamında Ziyaret Etti

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Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’yi makamında kabul etti. Rektör Bentli ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve temennileri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Cömertoğlu, ‘İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelecek, ilçemiz ortak paydasında buluşacağız. Üniversite – Belediye işbirliğini çok önemsiyoruz. Bir şehrin gelişmesinde de üniversitenin çok önemli bir faktör olduğu düşüncesindeyim. Birlikte çalışarak Arapgir’i farklı bir model haline taşıyacak adımları atacağız’ dedi.(Bülten)
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