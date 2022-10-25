Rekolte üreticiyi memnun etti

Malatya’nın Kale ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda yapılan şeker pancarı hasadında kaliteli ürün ve yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü. 150 dönümlük bir alanda ekim yaptıklarını belirten şeker pancarı üreticisi Ömer Yavuz, hasatta sona geldiklerini kaydederek dönüm başına 8 ton verim aldıklarını ifade etti.

Kale ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda üretimi yapılan şeker pancarı hasadında sona gelindi. Kaliteli, şeker oranı yüksek ürün elde edilmesi çiftçileri sevindirirken, rekolte ise yüzleri güldürdü. Dekar başına 8 ton verim alınan pazar sorunu yaşanmadan Malatya Şeker Fabrikası’nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının taban fiyatı ise ton başı bin 400 TL işlem görüyor.

“ŞEKER ORANI YÜKSEK ÜRÜN ELDE ETTİK”

Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sunmaya gayret ettiklerini ifade eden üreticilerden Mahmut Aydın, ”400 dönümlük bir alanda ekimini yaptığımız şeker pancarı hasadında sona geldik sezonu kapatmak üzereyiz. Tarlalarda topladığımız ürünleri fabrikaya gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar ekonomiye katkı sağlaya çalışıyoruz. Çok şükür bu yıl rekolte çok iyi ve ürünlerin şeker oranı da çok yüksek“ dedi.

“HASATTA SONA GELDİK”

Kapıkaya baraj suyunun bölgedeki tarım arazilerinden çeşitliliği arttırdığını aktaran bir başka üretici Harun Mum ise ”Baraj suyu ile birlikte bölgemizdeki kurak araziler suya kavuştu. Buda üretim çeşitliliğini arttırdı. Şeker pancarının yanı sıra bölgemiz de yonca üretimi de yapılmaktadır. Pancar hasadında sona geldik söküm işlemleri tamamlanmak üzere yüksek rekolte elde ettik. Önümüzdeki yıllarda pancar üretimine devam edeceğiz” diye konuştu. (İHA)