DOLAR

13,5994$% -0.03

EURO

15,4817% -0.08

STERLİN

18,5085£% 0.04

GRAM ALTIN

817,06%-0,16

ÇEYREK ALTIN

1.327,00%-0,22

BİTCOİN

599102฿%-1.34171

İmsak Vakti a 05:49
Malatya KAPALI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarpınca durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü sıkıştığı aracın içerisinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali M. kullandığı 51 HC 439 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine genel itfaiye ekipleri yaralıyı araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekiplerince sürücü Ali M. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ali M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İzmir’de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheliye işlem yapıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.