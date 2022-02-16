raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

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Sivas’ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas-Ankara karayolunda kaldı.
Sivas’ta çimento fabrikasından yük olan tren raydan çıktı. Trenin son vagonu kısmen Sivas-Ankara karayolunda kaldı. Yolun kapanmamış olması ulaşımda aksamaya neden olmadı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1.5 saatlik uğraşının sonunda yük treni yeniden raylara oturtuldu.
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