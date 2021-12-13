Rayane Aabid 7 ay sonra siftah yaptı!

Yeni Malatyaspor’un Fas asıllı Fransız oyuncusu Rayane Aabid, sarı kırmızılı formayla bu sezonki ilk golüne Alanyaspor maçında imza attı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig ekibi Hatayspor ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Yeni Malatyaspor’a 2+1 yıllığına transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sarı kırmızılı formayla çıktığı 15. maçta bu sezonki ilk golünü attı. Yeni Malatyaspor’un Alanyaspor’a 6-2 kaybettiği karşılamanın 4.dakikasında Haddadi’nin korner atışını Mounir ile paslaşarak kullanmasıyla gelişen atakta ceza sahası dışından topu alarak içeriye çalımlarla giren Rayane Aabid, iki kişiden sıyrılarak ayağının içiyle yakın bölgeye vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık yaşaması nedeniyle ligde Galatasaray’a karşı forma giyemeyen Aabid bu sezon oynanan diğer tüm karşılaşmalarda 90 dakika görev yaptı. Dar alanda zarif çalımla rakiplerini rahatlıkla geçebilen özellikte bir futbolcu olan Aabid, Yeni Malatyaspor’un Göztepe’yi 1-0 ve Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-1 yendiği karşılaşmalarda 2 kez asist yaparak skora katkı sağlarken 3 de sarı kart gördü.

Kariyerinde bugüne kadar 15 golü bulunan Rayane Aabid geçen sezon Hatayspor’da 39 maçta 3 gol, 4 asist yaptı. Aabid, Süper Lig’deki son golünü ise 27 Nisan 2021’de Hatayspor’un Gençlerbirliğini 3-1 yendiği müsabakada kaydetmişti.