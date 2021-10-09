Ravcı Hakkında Bilinmeyenler

Yeni Malatyaspor Kulübünde uzun yıllar görev alan sportif direktör adı altında görev yapan Ali Ravcı, memleketinden uzak zor yaşam koşulları altında hayatını idame ettirirken çevresine de hayatından memnun olmadığını çareler aradığını ifade ediyordu. O dönemlerde Yeni Malatyaspor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele ederken kulübün ikinci başkanı Ali Özkan takımın başarısı için arayışlar içerisindeydi.

Esenlik şirketinden gelen kaynaklarla futbolcu maaşları ve biriken prim borçlarını karşılamaya çalışıyordu. Yerel basın sürekli eleştiriler yaparken Ali Özkan bir cümlesi aklımdan çıkmamıştı. Göreve geldiğimizde, kulübümüzün tek lirasına tenezzül edenin kefen parası olsun diyerek geldik ifadesini okumuştum. Kulüpte zor günler varken yeni bir oluşum planlanıyordu.

Yeni Malatyaspor Kulübü çatısında arkadaşlarının destekleri ve Ali Özkan’ın ikna edilmesiyle işe başlayan Ali Ravcı uzun bir serüvenin başlangıcının olacağını kendi bile farkında değildi. Ailesi ile birlikte artık Malatya’da yaşamları sürecekti.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Ertuğrul Sağlam ve Erol Bulut ayrılıkları ardında takımın başına getiriliyordu. O dönemlerde Ali Ravcı’ya stepne hoca eleştiriler yapılıyordu.

Aldığı başarılı sonuçlarını kendine bağlayan Ali Ravcı, Avrupa ve Türkiye’den teklifler olduğunu basında bulunduğu arkadaşları aracılığıyla servis ediyordu. Son beş yılda aldıkları başarılı sonuçların kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade ediyordu. Ancak tekliflerin nerden geldiğini söylemiyordu. Çünkü gelen teklifler sadece masa başında yazılıyordu.

Yalan haberlerini sıklıkla yakaladığım kişi şuan kulübün sosyal medyasında görev yapıyor. Futbolcu ağızlarından kendi ifadeleri gibi haber yapan kişiye niye yalan haber yapıyorsun dediğimde yüzü dahi kızarmamıştı. Yazışmalarımız arşivde duruyor. Her şey ispatlı ortada. Bu kişi başkan Adil Gevrek’in kulübün başına getirildiğinde de başrolde yer alıyordu. Çünkü bağlı bulunduğu ulusal haber ajansının bölge müdürü akrabası idi. Sürekli Basında Başkan haberleri ön plana çıkıyordu. Dünya bunların etrafında dönüyordu.

Sportif direktör saha içerisinde yaşanan olumsuzluklara göz yumar olmuş kulüp içerisinde aldığı güç ve destek ile yaşanan gerginlikleri başkana iletmeden bertaraf eden bir yapı oluşturmaktan da geri kalmamışlardı.

Kulüp içerisinde uzun bir dönem görev yapmaya devam eden, aynı zamanda Ankaraspor Kulüp Başkanı M. Emin Katipoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun da yeğeni olan kulüp müdürü Selçuk Günaydın’ın dostu olan Ali Ravcı’nın etik olmayan davranışları dışarı sızdırılmıyordu. Kulüp içerisindeki dengeleri kulüp müdürü ile çok güzel organize ediyorlardı. Hatta prim konusundaki adaletsizlik karşısında sessizliklerini bozmadıklarını ifade edebilirim.

Erol Bulut döneminde kulüp içinde kadro dışı kalan Ertaç Özbir, Murat Akça olaylarında başrolde yine Ali Ravcı vardı. İdman esnasında yere fırlatılan formayı yerden almayarak Ali Ravcı’ya adeta meydan okuyan futbolcuya o dönem kadromuzda olan Yalçın Ayhan gerekli tepkiyi vermiş oyuncuyu saha dışına çıkarmıştır. Futbolcuların şaşkın bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi idmana devam ettirmiştir Ali Ravcı.

Sportif direktörün kulüp içerindeki macerasına diğer yazımda detaylara yer vereceğiz. Hiçbir yerde duymadığınız soyunma odalarında cereyan eden olaylar, kulüpten olaylı gönderilen Christian Cueva, olaylarını yazacağız.