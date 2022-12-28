Raporları kim neden servis etti?

Malatya Valiliği tarafından hazırlanan Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği denetleme raporları bazı internet sitelerine servis edildi. Ekim ayında yapılan denetlemeye ait raporların iki ay sonra bazı kaynaklara servis edilmesi ise dikkat uyandırdı.

HABER MERKEZİ

Yeni Malatyaspor Kulübü Derneğini’nin, Malatya Valiliği tarafından 10-15 Ekim 2022 tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü’nde görevli Gelir Şube Müdürü Abdulkadir Ekici ve İdadi Personel Eser Karadaş tarafından denetlendiği ortaya çıktı.

İncelemede esas alınan gider, çek ve senetlerin olduğu lisenin kulübün Mali İşlerden Sorumlu Yöneticisi Faruk Günbay tarafından teslim edildiği ifade edildi.

Malatya Valiliği tarafından resmi incelemede kulüp başkanı Ahmet Yaman’ın kulübe sadece 2 milyon 790 Bin TL’lik bir bağışta bulunduğu bilgisi yer aldı.

İncelemenin; gelir ve giderlere ait makbuzlar, Mustafa Eskihellaç transferinden gelen para ve bu para ile yapılan harcamalar, futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanlarına alacaklarına karşılık menkul ve gayri menkul mal verilip verilmediği verilmiş ise bu işlem ile ilgili belgeler, idarecilerin kulübe verdikleri paranın tutarının tespiti konularında yapıldığı aktarıldı.

Raporda, toplam giderden belgeli giderlerin düşüldüğünde 13 milyon 60 bin 667 lira 30 kuruş belgesi olmayan ancak harcama listesinde bulunan gider olduğu tespit edildi.

Harcama listesi ile alınan bağış ve yardımların kontrol edildiğinde kulübün belgeli olan harcamalarının 17 milyon 36 bin 250 lira 2 kuruş olduğu görüldü. Mustafa Eskihellaç transferinden gelen tutarın 14 milyon lira, valilik kanalı ile yapılan bağış toplamı 1 milyon 80 bin lira olduğu belirtildi.

Yönetim dışından gelen toplam tutarın 15 milyon 80 bin lira olduğu yer aldı. Yönetim tarafından Spor Kulüplerini Yaşatma ve Destekleme Derneğine yapılan bağış 2 milyon 790 bin lira olduğu belirtildi. Raporda bu derneğe toplam yatan bağış tutarının 3 milyon 870 bin lira olduğu görüldü.

Kulübün belgeli harcamaları ile yapılan hesaplamada kulüp yönetiminin 15 Ekim 2022 tarihi itibari ile kulübe yaptığı nakdi harcamanın 1 milyon 956 bin 250 lira 2 kuruş olduğu notu paylaşıldı.