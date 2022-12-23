Randevusuna gitmeyenler şimdi yandı!

MEHMET KIROĞLAN

Neredeyse bir işkence haline gelen randevusu sitemine Sağlık Bakanlığı bir neşter vurdu. Bundan sonra randevusuna gitmen hastalar 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacaklar. Bunun önemli bir karar olduğunu dile getiren Malatyalılar ise, hastanelerde randevu almanın artık bir işkence olduğunu tekrar dile getirdiler.

Hastanelerde yaşanan randevu sorunu herkesi etkilemeye devam ediyor. Hem hastaları hem de personelleri mağdur eden bu soruna karşı yetkililer gerekli açıklamaları yapsa da bu sorun bir türlü çözülmüyor. Başta Malatya olmak üzere birçok ilde yaşanan bu krize karşı yetkililer hastanelerin yoğunluğunu azaltmak için hastalardan hem aile sağlık merkezlerine gitmelerini hem de randevuya gitmeyeceklerin randevularını iptal etmeleri çağrısında bulunsalar da bu sorunu çözemeyen Sağlık Bakanlığı yeni bir önlem aldı.

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularına gitmeyenlere, iptal etmedikleri takdirde yaptırım uygulama yoluna gitti ve randevusunu iptal etmeyenler için yeni bir karar aldı. Bakanlık, “Gidilmeyen randevuları iptal etmeyenler için 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak” kararını aldı.

“RANDEVUYU GÜNLERCE BEKLEDİĞİMİZ OLUYOR”

Özellikle hastalar bu kararı memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler. Hastanelerde randevu bulamadıklarını yakınan vatandaşlar, “Artık randevu almak bir işkence oldu. Randevu alamıyoruz. Randevuyu günlerce beklediğimiz oluyor. Sağlık Bakanlığı yerinde bir karar almış. Umarız randevu sistemi rayına oturur” diye konuştular.