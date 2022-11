RANDEVU ALIP GİTMEME HASTALIĞI!

“HER 3 HASTANIN BİRİSİ RANDEVUSUNA GİTMİYOR”

SİNEM HATUN DAVUT

Randevu sitemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, randevu sisteminin önemine değindi. Her geçen gün MHRS ile ilgili sorunların azaldığına dikkat çeken ve verilen hizmetin kalitesinin giderek artığını ifade eden Berk, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Berk, randevu alan her 3 hastadan birisinin randevusuna gitmediğini söyleyerek, “Randevu alan hastalardan randevusuna gelmeyecek olanlar aldığı randevuyu iptal ederse biz Malatya’da kapasite sıkıntısı çekmeyeceğiz” dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, devamlı şikâyet konusu olan randevu sitemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. BUSABAH gazetesine yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Berk, önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ve Türkiye’nin bir pandemi süreci geçirdiğini hatırlatan Berk, bu süreçte Malatya ve Türkiye genelinde dünyaya örnek bir hizmet sunulduğunu söyledi.

“MHRS’NİN ÜZERİNDE ÇOK FAZLA DURUYORUZ”

MHRS’nin önemine değinen Berk, “Bütün dünyanın takdirle izledi bir hizmet yaptık, yapıldı. Rabbim kimseye artık böyle bir süreç yaşatmasın. Normalimizin altüst olduğu, düzenimizin tamamen değiştiği bir süreç yaşadık. Ama artık eski normallerimize dönmeye başladık. Sağlık Bakanlığı ve bizler MHRS’nin üzerinde çok fazla duruyoruz. MHRS’deki amacımız şu: amacımız insanlara zorluk çıkartmak değil. Bizim köpük kalabalık dediğimiz bir durum var. İnsanlarımız sabah saatlerinde hastaneye geliyorlar, muayene olmak için akşama kadar bekliyorlar. Ama örneğin bir hasta saat 15.00’e randevusunu aldığında sabah iş hayatı varsa iş hayatıyla, sosyal hayatı varsa sosyal hayatıyla ilgili işlerini hallediyor. Randevusuna yarım saat kala gelip muayenesini oluyor. Çünkü hastalar hastanede uzun kaldığı sürece gerginlikler de oluyor. Bu da ister istemez olumsuz dediğimiz tabloların oluşmasına neden olabiliyor. Bundan dolayı biz MHRS’ye önem veriyoruz. Bizim için MHRS çok önemli. MHRS ile şunu da yapmak istiyoruz: Biliyorsunuz artık pandemi ile bulaşıcı hastalıkların ne kadar önemli olduğunu biz toplum olarak kavradık. Hastaneye gelen insanlar mutlaka bir sıkıntıları olduğu için geliyorlar. Bir anda binlerce insan hastaneye yığıldığı zaman burada bulaşıcı hastalığın bulaşma ihtimali çok yüksek. Ama siz randevu sistemiyle hastaları gün içerisindeki saatlere yaydığınız zaman kalabalıkları ortadan kaldırdığı için bu tür hastalıkların bulaşı riskini ortadan kaldırıyorsunuz. Biz bu durumu çok önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HAK KAYBINA NEDEN OLUYOR”

15 günde bir randevuları yenilediklerini kaydeden Berk, “Türkiye genelinde ve Malatya’da da bulunan bir sorun var. Bu da maalesef her 3 kişiden birisi randevusuna gelmemesi sorunu. Şu anda bizler 15 günlük randevular açıyoruz. Vatandaşlarımız ‘Randevu alamıyorum’ diye ifadeler kullanıyorlar. Biz randevularımızı uzun süreli açmıyoruz. 15 günde bir randevuları yeniliyoruz. Çünkü randevular uzun süreli olduğu için kişiler randevularını unutabiliyorlar. Gelmiyorlar. Bu sefer de bu da hak kaybına neden oluyor. Malatya’da da her 3 hastadan birisi randevusuna gelmiyor, bu da Türkiye ortalamasına yakın bir oran. Bu nedenle de Bakanlığımız rezerv randevu diye bir sistem uygulamaya başladı. Özellikle vatandaşlarımıza randevularına gelmeyeceklerse aldıkları randevularını iptal etmelerini istiyoruz. Randevu alan her 3 hastadan randevusuna gelmeyecek olanlar aldığı randevuyu iptal ederse biz Malatya’da kapasite sıkıntısı çekmeyeceğiz. Özellikle son 4 aydır yaptığımız çalışmalarla Malatya genelinde bir kapasite artırımına gittik. Bundan dolayı da birkaç branş dışında şikayetler genel anlamda azaldı. Öte yandan bu randevu alınmayacağı anlamına gelmesin ama bizler randevusu olmayan hastaları da geri çevirmedik. Hastalarımız mümkün olduğu kadar hastaneye randevu alarak gelsinler” diye konuştu.

“MALATYA’DA 283 AİLE HEKİMİMİZ VAR”

Vatandaşlara 2., 3. Sağlık kuruluş yerine birinci basamak aile hekimlerine başvurmalarını talep eden Berk, “Aile sağlığı merkezlerimiz var. Malatya’da 283 aile hekimimiz var. Bu sayıyı da yavaş yavaş artırıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız şu: Hastanede yapacağınız birçok işlemi rapor alma, ilaç raporu yenilme, kan tahlili, muayene gibi hizmetleri aile hekimlikleri yapıyor. Vatandaşlarımız kendi mahallerinde kendi aile hekimlerine gittiklerinde birçok işlemi orada yerine getirebilirler. Bu konuda kamuoyunda bir duyarlılık oluşturmak lazım” dedi.

“AİLE HEKİMLİKLERİ SAYIMIZI ARTIRIYORUZ”

Aile hekimliklerinin sayısını artırdıklarını söyleyen Berk, “Biz Malatya’da gerçekten çok güzel hizmetler yaptık. Kişi başına hastalara düşen yatak sayısı Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Özellikle Battalgazi Devlet Hastanesi’yle birlikte il merkezinde çok güzel hastaneler yapıldı. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükü de azaldı. Vatandaşlarımız birinci basamak sağlık hizmetlerimizi çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Hastalarımız birinci basamak sağlık kuruluşlarını yaygın olarak kullanmaya başladıklarında bu birçok sorun kendiliğinden çözülecektir. Aile hekimlikleri sayımızı artırıyoruz. En son Fahri Kayahan Bölgemize yaptık. İnşallah 2023’te de 5-6 tane yeni aile hekimliği açacağız. Böylelikle işleri biraz daha organizeli yapacağız. Eğer hastanelerde yapılabilecek işleri birinci basamak sağlık kuruluşlarında yaparsak diğer hastalara daha fazla ayırmış oluruz. Bu da verilecek olan sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracaktır” söylemini kullandı.

“HASTALARIMIZI GERİ ÇEVİRMİYORUZ”

“Başhekim konusunda Bakanlıkla gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz” diyen Bek, şunları kaydetti:

“Hastanemizde şu anda bir Başhekim Vekilimiz, hastane müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız var. Ben Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beyaz reformla hekimlerimiz ekonomik rahatlığa kavuştular. Ultrasonlar aynı gün veya en geç 2 gün içerisinde çekiliyor. MR de keza aynı şekilde. Tomografi aynı şekilde. Bir hafta içerisinde raporlanıyor. Patoloji 15 gün içerisinde raporlanıyor. Hastalarımız birkaç münferit olay dışında geri çevirmiyoruz. Birçok bölümdeki hastalarımıza çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza hizmet ederken herhangi bir problem de yaşamıyoruz. Çok şükür hastanemiz güzel bir seviyeye de geldi. Başhekimin olmaması bu tür hizmetleri etkilemiyor. İdari olarak hastanemizde bir problem yok. Bu hastane 3 yıl önce bir yıldan fazla başhekimsiz kaldı. İşler bizim kontrolümüz altında, biz hizmetleri takip ediyoruz. Hafta bir gün hastanemizde değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Personel olsun vatandaşlarımızın lehine ne tür çalışmalar yapılırsa hepsini yapıyoruz.”