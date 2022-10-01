Ramazan Özcan ile yola devam

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Ticaret Borsası, 7 meslek komitesinde yer alan komite üyeleri, Meclis asil ve yedek üyelerini belirlemek için seçime gitti. Mevcut başkan Ramazan Özcan tekrar güven tazeleyerek Başkanlık görevine getirildi.

Özcan, 2018 yılının nisan ayında aldıkları 4 yıllık görev süresine bir yeni 4 yıl daha eklendiğini belirterek “7 tane meslek grubunda yapmış olduğumuz seçimler sonucunda, 7 meslek gurubunun 7’sini de biz tekrar kazanarak bir 4 yıl boyunca da tekrar Malatya Ticaret Borsası’nı Meclis üyesi arkadaşlarımızla, komiye üyeleri seçilen bütün arkadaşlarımızla inşallah kaldığımız yerden devam ederek Malatya’ya ve bütün Malatyalılara hizmet etmek için yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz” dedi.

“SEÇİMLERİN BİR BARIŞ VE SEVGİ ORTAMINDA GEÇMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Sabah oy kullandıktan sonra basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, seçim sonucunda Malatya Ticaret Borsası’nda hizmet verecek olan heyete ve Meclis üyelerine başarılar diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türkiye’de 365 oda ve borsa için seçim takvimini belirlediğini ifade eden Özcan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin belirlediği takvime göre bizde Malatya Ticaret Borsası olarak 1 Ekim 2022 Cumartesi günü için seçim tarihini Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat ederek aldık. Bugünde sabah saat 09.00’dan itibaren bütün üyelerimiz 7 tane meslek grubunda şu an da toplam 9 sandıkta oy kullanmaya başladılar. 7 meslek grubumuzda Malatya’daki özellikle tarım ve hayvancılıkta hizmet veren bütün arkadaşlarımızın temsil edildiği ve üyeliklerinin devam ettiği gruplarda da şu an da sandıklarda oylar kullanılmaya başladı. Ben öncelikle bu seçimin hem ilimize ve ülkemize hem de özellikle Malatya Ticaret Borsası’nda hizmet verecek olan ve bu seçimde de başarı ile çıkacak olan gruba ve heyete, Meclis üyelerine ve Yönetim Kurulu’na şimdiden başarılar diliyorum. Seçimlerin bir barış ve sevgi ortamında geçmesi bizim için çok önemli. Malatya’da son zamanlarda hem Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşecek olan seçim hem de Ticaret Borsası’nda gerçekleşecek olan seçim Malatya için çok önemli. Malatya’nın en önemli hem 5 bin 174 sayılı yasaya göre kamu hizmeti veren hem de bir sivil toplum örgütü gibi hizmet veren bu 2 oda ve borsamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde saat 17.00 ‘da sandıklar kapanıp sonuçlar da açıklandıktan sonra burada Yüksek Seçim Kurulu’ndaki görevli arkadaşlarımız gerekli sayımı yaptıktan sonra da, çıkacak sonucu da burada bütün kamuoyu, Malatya ve üyelerimizle paylaşacağız. Ben şimdiden bize 4 yıl boyunca bu kurumda hizmet vermeyi layık görüp, bize destek veren bütün üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bütün kamuoyuna 4 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetlerde bize destek veren siyasi otoriteye, Cumhurbaşkanımıza, özellikle bakanlarımıza, valilerimize ve kamu idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli hizmetler yapma fırsatı bulduk ve bundan sonra da inşallah üyelerimiz bugün bize bir 4 yıl daha hizmet etme ve hizmet vermeyi layık görür de, bizi tekrar tercih ederlerse hizmetlerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şimdiden bu seçimin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyor herkese saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Saat 17.00 itibari ile kapanan sandıklardan çıkan oyların sayımı ile mevcut başkan Ramazan Özcan seçimi kazandı.

“SEÇİM BUGÜN BU SAAT İTİBARİ İLE BURADA BİTMİŞ VE SONUÇLANMIŞTIR”

Seçim sonuçlarının açıklamasında sonra basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Özcan, “Seçimler sonuçlandı özellikle bugün bu seçime çok yüksek oranda katılım sağlayan bütün üyelerimize ve bu seçimi yakından takip eden bütün kamuoyuna sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün üyelerimiz geçen 2018 yılının nisan ayında bize tevdi etmiş olduğu 4 yıllık görev süremize bir yeni 4 yıl daha eklemiş oldu. 7 tane meslek grubunda yapmış olduğumuz seçimler sonucunda, 7 meslek gurubunun 7’sini de biz tekrar kazanarak bir 4 yıl boyunca da tekrar Malatya Ticaret Borsası’nı Meclis üyesi arkadaşlarımızla, komiye üyeleri seçilen bütün arkadaşlarımızla inşallah kaldığımız yerden devam ederek Malatya’ya ve bütün Malatyalılara hizmet etmek için yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz, bizimle birlikte aday olan ve onunla birlikte gayret gösteren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Seçim bugün bu saat itibari ile burada bitmiş ve sonuçlanmıştır. Hiçbir dargınlık ve kırgınlığa da mahal vermeden Pazartesi gününden itibaren tekrar görevimizin başında ve görevimize devam edeceğiz. Bütün kamuoyuna saygıyla duyururuz. İnşallah Malatya’mız, ülkemiz ve tarım için hayırlı bir sonuç olur” ifadelerine yer verdi.