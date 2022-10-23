“Rakibe bir tane pozisyon verdik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Göztepe karşısında rakibe pozisyon gol pozisyonu bulması için şans tanımadıklarını ifade ederek, “Rakibe bir tane pozisyon vererek kaybettiğimiz bir maç ama çok pozisyon üreterek atamadığımız hem ilk devrede olsun, hem de ikinci devre o yüzden çok üzgünüm” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Özer, 1-0 biten maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Özer, Bandırma maçından sonra içeride oynadığımız Göztepe maçının geneline baktığımız zaman topa sahip olan taraf biziz. Pozisyonlara giren biziz. İlk devrenin son 15 saniye bitimine yediğimiz bir gol bizi zor durumda bıraktı. Buda Göztepe’nin daha fazla defansif oynamasına neden oldu” dedi.

İkinci yarıda da topa en çok sahip olan takım olduklarını kaydeden Haasan Özer, “Pozisyonlara giren bizdik, penaltıyı kaçıran bizdik ama futbolda bunlar var. Penaltı da, gol de kaçıyor ama tabi içeride bu oyun ile bu güzel oyunla kaybetmek bizi asıl derinden yaralayan ve üzen tarafı budur. Ama oyuncularımızın hem savunmada, hem de hücumda nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Bu tabi ki sevindirici. Oyuncular elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koydular. Bunu sahaya yansıttılar ama işte futbolda atamadığınız zaman, golleri sonuçlandıramadığınız zaman ne yazık ki böyle sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden bu oyunun hakkı mağlubiyet değildi ama kaybettik. O yüzden devam edeceğiz. Bunu telafi etmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularım böyle oynadığı sürece, yürekten oynadığı sürece, başka oyuncumuz yok. Bu oyuncuları kazanmak zorundayız. Maçtan önce sakatlıklarımız var onları bahane etmiyoruz. Biz buraya 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Sonradan gelen oyuncularla beraber herkese bir değer veriyoruz. Elimizdeki kadro bu çünkü. En iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Nitekim tabi ki içeride kaybetmek çok üzücü. Rakibe bir tane pozisyon vererek kaybettiğimiz bir maç ama çok pozisyon üreterek atamadığımız hem ilk devrede olsun, hem de ikinci devre o yüzden çok üzgünüm” diye konuştu.