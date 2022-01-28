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Anasayfa / Asayiş / PYD/YPG ile irtibatlı 3 kişi tutuklandı

PYD/YPG ile irtibatlı 3 kişi tutuklandı

pyd/ypg ile irtibatlı 3 kişi tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldıkları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve Suriye’de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı bilgisi elde edilen E.E., C.H.E., H.A. isimli 3 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda ele geçirilerek incelenen materyallerin içerisinde örgütsel fotoğraf ve videolar, yapılan dijital kazıma işlemleri neticesinde tespit edildi.

İfade ve sorgu işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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