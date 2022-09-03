Pütürgeliler Gürkan’dan destek istiyor!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge İlçesine bağlı Gertan, Pazarcık ve Tepehan Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Pütürge ilçesi mahalle ziyaretlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili şube müdürleri eşlik etti.

“MAHALLELERİMİZDE SULAMA İLE ALAKALI SIKINTILARIMIZ VAR”

Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Gürkan’a teşekkür eden Pazarcık Mahalle Muhtarı Nusret Doğan, Gertan Mahalle Muhtarı Ayhan Özatila ve Tepehan Mahalle Muhtarı Ekrem Şenadlı, “Bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallelerimizde sulama ile alakalı sıkıntılarımız var. Bu sıkıntımızın göletler yapılarak çözüleceğine inanıyoruz. Sıkıntımızın çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemizin desteklerini bekliyoruz” dediler.

“718 MAHALLEMİZE HİZMET GÖTÜRMEKTEYİZ”

Hizmetleri eşit ve adaletli bir şekilde dağıtmakla görevli olduklarını belirten Gürkan ise, “Sizlerin teveccühü ile seçilmiş kişiler olarak sizlerin adına toplanmış olan vergilerin adil ve adaletli bir şekilde şehrin 13 ilçesine 718 mahallesine hizmet olarak yansıtmakla görevliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde, akarsulara atıksular karışmayacak, asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacak, arıtmasız hiçbir ilçemiz kalmayacak ve trafik sıkıntısı ile ilgili olarak da yeni alternatif yolların açılacağını belirtmiştik. Allah’a şükür Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetindedir. Eksiklerimiz var mı var, hizmetlerde gecikmeler olmuş mudur muhakkak ama gecikmeler kaynak probleminden değil mevsimsel şartlardandır. 13 ilçemizin tamamında asfalt çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Yama çalışmaları olan yerler ile eksik olan yerlerdeki çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız” şeklinde konuştu. (Bülten)