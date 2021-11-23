Pütürge’de yeni hayat başladı

Sivrice depremi ardından Malatya’nın Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarında yaşam başladı. Depremde evleri ağır hasar gören Pütürgeli depremzedeler, köylerinde yapılan alt katı ahır olan köy konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. İlçe merkezinde TOKİ tarafından yatay mimari esas alınarak konutlar yapılırken, köylerde ise tarım ve hayvancılığa uygun köy konutları inşa edildi.

Evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü köylerde inşa edilen köy konutlarının alt katı hayvanların barınacağı ahır olarak kullanılıyor. Kerpiç evlerden yeni yapılan çelik konstrüksiyon evlerde yaşamaya başlayan depremzedeler daha sağlam ve daha konforlu evlere yerleşti.

Pütürge Gertan Mahallesi’ndeki Akmercan ailesinin kerpiç evleri depremden dolayı ağır hasar görmüştü. Mehmet Zeki Akmercan, köylerinde yapımına başlanılan 10 adet bireysel ahırlı köy evlerinin 8’inin hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyerek, “Allah hükümetimizden razı olsun. Coğrafya olarak zor bir yerdeyiz, ufak tefek sıkıntılar yaşamış olsak da yapılan bu güzel evlere taşındıktan sonra bu mutluluk bize her şeyi unutturdu” dedi.

Evlerin çok kaliteli ve konforlu olduğunu da dile getiren Akmercan, “Evlerimizde huzur, neşe ve mutluluk var. Çok kullanışlı malzemelerden dizayn edilmiş. Her yönüyle mükemmel bir ev. Yapılan izolasyon, inşat mükemmel. Evlerin yapımına sebep olanlardan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mikail Sülük’te deprem sürecinden evlerin teslimine kadar her zaman yanımızda oldu” diye konuştu. (İHA)