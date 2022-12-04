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Pütürge’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem!

Pütürge’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem!
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Pütürge’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem!

04.12.1905’de Malatya’nın Pütürge İlçesi yakınlarında meydana gelen deprem unutulmadı.

4 Aralık 1905 yılında Pütürge ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz depremin üzerinden 117 yıl geçti. AFAD Deprem hesabı bu günü unutmadı. Yayınladığı mesaj ile hayatını kaybeden vatandaşlara tekrar baş sağlığı diledi.

AFAD’ın sosyal medyada yayınlanan mesajında, “#TARİHTEBUGÜN 04.12.1905’de Malatya’nın Pütürge İlçesi yakınlarında meydana gelen Ms=6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir çok köyde ağır hasar meydana gelmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. #Deprem” ifadelerine yer verildi.

depremm

 

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