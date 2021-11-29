Pütürge yeniden inşa edildi

Pütürge ilçesinde, yeni Belediye Hizmet Binası, Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi’nin temel atılışı ile Güneş Enerji Santrali’nin açılışı töreninde konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Pütürge’de deprem sonrası yatırımların, evlerin ve konutların toplam maliyeti 500 Milyon TL. Pütürge’yi yeniden inşa ediyoruz dememizin sebebi budur” dedi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, yeni Belediye Hizmet Binası, aynı binada hizmet verecek olan Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi’nin temel atılışı ile Güneş Enerji Santrali’nin açılışı törenle yapıldı. Törene AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile birçok vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “İlçemize kazandırmış olduğumuz 1 Megawattlık Güneş Enerji santralinin açılışını yaptık. Hemen akabinde Öğretmen Evi ve Halk eğitim Merkezi’mizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Yine Pütürge Belediyesi’ne 35 bin nüfusa kadar hizmet verebilecek yeni hizmet binasının temelini inşallah hep beraber atacağız” ifadelerini kullandı.

Sülük, “Biz bu yola çıkarken hep şunu söyledik. Gençlerimiz doyduğu yerde doyacak dedik. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Buna göre de projeler üretiyoruz. Bizler büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha afetler yaşatmasın. Pütürge’mizi yeniden 21’inci yüzyılın Pütürge’sini yeniden inşa ediyoruz. Bu inşayı yaparken özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza liderimize, bize yol gösteren feyz aldığımız Cumhurbaşkanımıza tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yine ilçemizde altyapı çalışmalarına çok güzel bir şekilde devam eden MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR PÜTÜRGE İNŞA EDİLİYOR”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise yapılan hizmetlerin önemine temas ederek, “ Pütürge’miz yeniden doğuyor desek yeridir. Yeni bir Pütürge inşa ediliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin desteği var ama Mikail Sülük Başkanımızın da bunları yakından takip etmesine çok şahit oldum. Bu gayretle bu destekle inşallah Pütürge’miz hak ettiği yerlere geliyor. Yeniden inşa edilen, yeni ve güzel Pütürge’ye yakışan bir Belediye Binası lazımdı. İşte bugün onun da temeli atılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak. İnşallah hem Belediyemiz çalışanlarına, hem Pütürgeli hemşerilerimize layık bir binaya kavuşmuş olacağız. Ben bu yatırımların ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HER SEÇİMDE YÜZDE 90’A YAKIN OY VERMİŞ BİR İLÇEMİZ”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, ilçenin depremden zarar görmesi nedeniyle yapılan deprem konutlarından da söz etti. Kahtalı, “Pütürge İlçemizde güzel yatırımları açmak için ve temel atma törenlerini gerçekleştirmek için bir aradayız. Pütürge 24 Ocak depreminden sonra sıkıntılı bir döneme girdi. Buradaki konutlarımız ağır hasarlı, orta hasarlı olarak belirlenme süreci ve bunun takibi noktasında gerçekten büyük emek sarf edildi. Depremden hemen bir gün sonrasında sayın cumhurbaşkanımız buradaydı. Depremin olduğu gece 3 Bakanımız, sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız direkt buraya geldiler. Allah’a hamdolsun Milletine nasıl sahip çıkılacağını bizlere gösteren bir liderle beraber yol yürüyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Pütürge’mize ve Malatya’mıza yapmış olduğu yatırımlardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İlçemize çok özel bir Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi kazandırıyoruz ve az önce bunun temel atma törenini gerçekleştirdik. Belediye Binamızın da temelini attık. Pütürge burada yapılan yeni konutlarla beraber 67 mahallesi ile birlikte inşallah buradan hizmet alacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Türkiye’nin geliştiğine dikkat çekerek, “ Gördüğümüz yangınlar sürecinde hükümetimizin iradesini gördük. Bu iradeyi biz Libya’da, Ege’de, Doğu Akdeniz’de gördük. Dolayısı ile Türkiye’nin kalkındığını geliştiğini, güçlendiğini görüyoruz. Ekonomik dalgalanmaların üstesinden kısa süre içerisinde geleceğimizi düşünüyorum.Pütürge’mizdeki dönüşümü hep birlikte izliyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde ilçemizin ve Malatya’mızın daha iyi noktalara geleceğini bugün rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“Pütürgeli olmaktan gurur duyuyorum”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, deprem konutlarından söz ederek, “Pütürge’de yapmış olduğumuz deprem sonrası yatırımların, evlerin ve konutların toplam maliyeti 500 Milyon TL. İlçemize yapılan 2 bin konut ile AFAD aracılığı ile Çevre ve Şehircilik aracılığı ile yapmış olduğu yatırımların miktarı 500 milyon TL’dir. Pütürge’yi yeniden inşa ediyoruz dememizin sebebi budur. Pütürge tarihinde görebilecek en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine gördü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan, Pütürgeli olmaktan gurur duyuyorum” dedi

Çalık, Belediye Binası için verebilecek destek olmamasına rağmen Pütürge İlçesine olan özel ilgilerinden dolayı, buraya yeni bir Belediye Binası kazandırıldığını belirterek, “Bu konudaki ısrarından dolayı Pütürge Belediye Başkanımız Mikail Sülük’e teşekkür ediyorum. Başkanım Ankara’ya geldi. Birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gittik ve hizmet binamız için talepte bulunduk. Murat Kurum Bakanımız hizmet binasının yarısının Bakanlıkları tarafından karşılanacağını söyledi. İçişleri Bakanımızın yanına gittik ve Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, geriye kalan kısmının karşılanacağı sözünü verdi. Şuanda Belediye Hizmet Binamızın toplam maliyeti 8 Milyonu geçiyor. Bu yatırımın hizmetin sadece tek bir amacı var.Pütürgeli hemşerilerimize yeni bir Kaymakamlık Binası kazandırdık ve bence Pütürge’ye çok yakıştı. Emniyet Müdürlüğü Binası, Jandarma Binası, Gençlerimiz için Spor Salonları, Çocuklarımız için Okullar, eğitimdi. Bugün İlçemizde kalacak Öğretmenlerimizin yerleri yoktu. Onlar için Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi Binasının temelini attık. Bunlar da İlçemize çok yakışacak” ifadelerini kullandı. (İHA)