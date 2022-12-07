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Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne kütüphane
Malatya’nın Pütürge ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi, kütüphaneye kavuştu.
İlçenin hayırseverlerinden Begüm Celayir, annesi merhum Kader Aksu adına Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yaptırmış olduğu kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışına katılan Kaymakam Özgü Özen, Begüm Celayir’e, okula kütüphane kazandırması nedeniyle teşekkür plaketi verdi. (İHA)
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