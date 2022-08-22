Puanlar kardeş payı

Spor Toto 1. Ligi’nin 2. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig 2.hafta karşılaşmasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı kırmızılılar ikinci yarıda Doğukan Emeksiz’in 55. Dakikada attığı golle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Akdeniz temsilcisiyle oynadığı müsabakayla ilk kez seyircisi karşısına çıkan Yeni Malatyaspor, geçen hafta kötü oynayarak 3-1 mağlup olduğu Bodrumspor maçından daha iyi bir oyun ortaya koyarak ligdeki ilk puanını aldı.

MAÇTAN NOTLAR

dakikada Yeni Malatyaspor atağında Taha’nın ceza sahası içerisine doğru açtığı ortaya yükselen Cengizhan’ın kafa vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi. dakikada misafir takımın sol kanattan geliştirdiği atağında açılan ortaya iyi yükselen Evren’in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. dakikada Adanaspor’da ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Tetteh’in kaleye çektiği sert şutu, savunmada Rahman Buğra son anda kornere gönderdi. dakikada Adanaspor’da topla buluşan Hüseyin’in ceza sahana doğru yaptığı ortada top Burak Can’da kaldı. Burak’ın kale önüne doğru yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa ile dokunduğu topu ağlara gönderdi. 0-1 dakikada konuk ekipte Tetteh’in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko’nun tehlikeli atağına savunma son anda engel oldu. dakikada Adanaspor’da Hüseyin’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Jallow, uygun pozisyonda olmasına rağmen golü bulamadı. dakikada ceza sahası dışında Yeni Malatyaspor’un kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rahman Buğra’nın sert şutunda kaleci topu sonda tokatlayarak gole izin vermedi. dakikada beraberlik için bastıran ev sahibi takımda sol çaprazda topu alan Nshimirimana’nin ara pasında topu alan Doğukan’ın aşırtma vuruşunda top kalecinin üstünden geçerek ağlarla buluştu. 1-1 dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Burak’ın kafa vuruşu ile kale önüne aşırttığı topa yükselen Yakup’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. dakikada Adanaspor’da Bennasser’in orta alandan rakip savunma arkasına gönderdiği ortaya koşan Ahmethan, savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ahmethan’ın çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Şener xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Taha xx, Burak xx, Yiğit x, Cengizhan xx (Mert Miraç dk. 89 ?), Donsah xx, Nshimirimana xx (Yakup dk.70 x), Ogün xx, Rahman Buğra xx, Doğukan xx (Atakan dk. 84 ?), Malle xx

Yedekler: Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Berat, Kerem, Berat

Adanaspor:Hüseyin xx, Emre xx, Evren x, Hüseyin xx, Bennasser xx, Hakkı xx (Mehmet Sefa dk. 89 ?), Burak Çamoğlu x (Özcan dk. 71), Burak Çoban x (Ferhat dk. 71), Lamin xx, Sacko xx, Tetteh xx (Ahmethan dk.76 ?)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan, Burhan, İbrahim, Berkan

Goller: Doğukan (dk. 55) (Y. Malatyaspor) – Tetteh (dk. 32) (Adanaspor)

Sarı Kart: Malle (Yeni Malatyaspor) – Sacko, Mehmet Sefa, Bennasser (Adanaspor)