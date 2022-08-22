Puanlar kardeş payı

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Spor Toto 1. Ligi’nin 2. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor’u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig 2.hafta karşılaşmasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı kırmızılılar ikinci yarıda Doğukan Emeksiz’in 55. Dakikada attığı golle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Akdeniz temsilcisiyle oynadığı müsabakayla ilk kez seyircisi karşısına çıkan Yeni Malatyaspor, geçen hafta kötü oynayarak 3-1 mağlup olduğu Bodrumspor maçından daha iyi bir oyun ortaya koyarak ligdeki ilk puanını aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Şener xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Taha xx, Burak xx, Yiğit x, Cengizhan xx (Mert Miraç dk. 89 ?), Donsah xx, Nshimirimana xx (Yakup dk.70 x), Ogün xx, Rahman Buğra xx, Doğukan xx (Atakan dk. 84 ?), Malle xx
Yedekler: Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Berat, Kerem, Berat
Adanaspor:Hüseyin xx, Emre xx, Evren x, Hüseyin xx, Bennasser xx, Hakkı xx (Mehmet Sefa dk. 89 ?), Burak Çamoğlu x (Özcan dk. 71), Burak Çoban x (Ferhat dk. 71), Lamin xx, Sacko xx, Tetteh xx (Ahmethan dk.76 ?)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan, Burhan, İbrahim, Berkan
Goller: Doğukan (dk. 55) (Y. Malatyaspor) – Tetteh (dk. 32) (Adanaspor)
Sarı Kart: Malle (Yeni Malatyaspor) – Sacko, Mehmet Sefa, Bennasser (Adanaspor)
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