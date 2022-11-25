Puan silme cezası gelebilir!

TFF’nin sezon başlamadan önce vermesi gereken Kulüp Lisansları üçüncü kez ertelendi. Bu defa kulüplere 23 Aralık’a kadar süre tanındı. Eğer belirtilen tarihe kadar Yeni Malatyaspor Kulübü başta olmak üzere birçok kulüp lisans alamazsa -3 puan silme cezası ile karşı karşıya kalacak.

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hemen hemen her gün futboldaki yapısal sorunlara değiniyor. Ancak eyleme geçmeye yönelik bir adım da atmış görünmüyor. Bilakis yapısal sorunları erteleyerek, öteliyor. Bunlardan biri de hesap kitap bilmeyen kulüplere verilen daha doğrusu verilemeyen lisans! Yeni bir erteleme geldi. Ajansspor’un haberine göre; normalde 21 Mayıs 2022 günü yani Süper Lig’de 2022/23 sezonu başlamadan önce tamamlanarak, duyurulması gereken UEFA ve Ulusal Lisans kararları, TFF Yönetim Kurulu tarafından üçüncü kez ertelendi. Karar, bu defa 23 Aralık 2022 tarihine ertelendi. Bu doğrultuda Ulusal Kulüp Lisansı alamayan Yeni Malatyaspor için bu süre 1 ay daha uzadı. Eğer sarı kırmızılılar bu süre içerisinde lisansı alamaz ise -3 puan cezası alacak.

Kulüp Lisans Sistemi’nde TFF tarafından belirlenen sportif, altyapı, personel, mali, idari ve hukuki kriterlere uyulması isteniyor. Amaç kulüp yapılarını şeffaflaştırmak. Kulüp Lisans Sistemi, esasen UEFA Finansal Fair Play Sistemi’nin ulusal liglere adapte edilmiş hali. Sistem, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi’nde yer alan kulüplere uygulanıyor. Daha önce TFF tarafından 19 kulübe UEFA Lisansı, 13 kulübe ise ulusal lisans verildi.

İncelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Spor Toto Süper Lig’den Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor oldu.

Spor Toto 1. Lig’den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nden ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Trabzonspor ile Wulfz Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımları UEFA lisansı aldı.

Ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpler ise Spor Toto Süper Lig’den Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig’den Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig’den Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüpleri oldu.