PTT, Hizmetlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

MUTLU SARIGÜL

PTT’nin 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, pandemi döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, dün olduğu gibi bugün de, müşterilerinin en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi’nin (PTT) 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya PTT merkez hizmet binasında bir program düzenledi. Program kapsamında günün 181. müşterisine çeşitli hediyeler verilirken PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun da bir basın açıklaması yaptı.

23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti adıyla kurulan, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT olarak, 181’inci kuruluş yıl dönümünü için bir araya geldiklerini belirten Coşkun, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki çağdaş, yaygın, kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında başarılara imza atan PTT’nin 181’nci yılını haklı bir gurur ve büyük bir mutlulukla kutladıklarını söyledi.

“KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE GAYRET EDİYORUZ”

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının önemi daha iyi anlaşıldı. Pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, tıpkı dün olduğu gibi bugün de müşterilerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren, toplum sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyarak, tüm çalışanlarımız ve yaygın hizmet ağımız ile hizmetlerimizi kesintisiz olarak ulaştırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İlimizde posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanında hizmetleri Başmüdürlüğümüze bağlı 10 merkez, 23 şube, 20 acente ve 1 mobil hizmet aracı olmak üzere toplamda 54 işyeri, 36 ATM cihazı ve 343 personelle Malatya halkına hizmet ediyoruz. Bu nedenle şirketimizin 181’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor, el birliği ve gönül birliği içinde daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Program sonunda günün 181’nci müşterisi olan ve hediyesini alan Abdulvahap Doğan ise, “Hayırlı olsun diyorum, şaşırdım. Hediyeleri için de çok teşekkür ediyorum” dedi.