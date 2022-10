PTT, HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

MEHMET KIROĞLAN

PTT 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan PTT Malatya Başmüdürü Hüseyin Zaif, kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Zaif, “Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşılayan PTT, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor” dedi.

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT, 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTTMalatyaİl Binasında program düzenlendi. PTT’nin 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle PTT’de gişe sırasında 182. olan Ali Mert isimli vatandaşa ise PTT Malatya Başmüdürü Hüseyin Zaif tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda bir konuşma yapan PTT Malatya Başmüdürü Hüseyin Zaif, 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT’nin 182. yılını kutladıklarını söyledi.

“PTT GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

“Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuşan Zaif, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kuruldu. Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşılayan PTT, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren PTT, sahip olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor” şeklinde konuştu.

“PTT, TONLARCA KÂĞIDIN İSRAF EDİLMESİNE ENGEL OLUYOR”

PTT’nin hizmetlerine değinen Zaif, “Kurumumuz geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi ile yenilemeye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya devam ediyor. PTT, hizmetlerini dünya çapında önemi her geçen gün daha çok anlaşılan iklim bilinci ve çevre duyarlılığına uygun bir şekilde, geçmişten aldığı 2 asra yaklaşan tecrübesini günümüz teknolojileri ile birleştirerek güncelliyor, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile tebligatların dijital ortama taşınmasını sağlayarak tonlarca kâğıdın israf edilmesine engel oluyor. Bu sayede binlerce ağaç kesilmekten kurtuluyor. Yeşil lojistik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren PTT, filosunda bulunan elektrikli araç sayısını artırarak çevre dostu bir anlayış ile karbon salınımını en aza indirmeyi hedefliyor.

“UYGULAMALARIMIZI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ”

Zaif, sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Türkiye’nin her noktasına hizmet götüren PTT, geçmişten edindiği tecrübesi ile günümüz teknolojilerini birleştiriyor ve sorumlu oldukları tüm alanlarda modern çalışma prensipleri ile her geçen gün sayısı artan yeni konsept iş yerlerinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalar ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasında; kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kargomat 7/24, elektronik tebligat gibi hayatı kolaylaştıran uygulamalarımızı sürekli geliştiriyor ve her geçen gün artırıyoruz. Öte yandan ülkemiz ve dünyamızın önemli sorunlarından biri haline gelen çevre ve ekosistemin korunması için elektrikli araç sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar filomuzun yüzde 80’ini elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyoruz. Kurucu üyelerinden biri olduğumuz Dünya Posta Birliğinde ülkemizi temsil ederek iletişim ve haberleşme alanında yaşanan uluslararası sorunların tespiti ve çözümünde aktif rol alıyoruz” diye konuştu.