DOLAR

18,8026$% -0.06

EURO

20,4564% 0.04

GRAM ALTIN

1.169,48%0,16

ÇEYREK ALTIN

1.935,00%0,00

TAM ALTIN

7.717,00%0,00

BİTCOİN

432282฿%-0.1786

İmsak Vakti a 06:07
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Psikososyal destek hizmet grubu toplantısı düzenlendi

Psikososyal destek hizmet grubu toplantısı düzenlendi

Psikososyal destek hizmet grubu toplantısı düzenlendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Psikososyal destek hizmet grubu toplantısı düzenlendi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda,-2023 yılı yerel düzey Psikososyal Destek Hizmet grubu toplantısı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Psikososyal Destek Hizmet grubunun destek çözüm ortakları olan Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi’nin üst düzey idarecileri katılım sağladı.
Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen’in başkanlık yaptığı toplantıda, Psikososyal Destek hakkında destek çözüm ortaklarına sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca 2023 yılı yerel düzey Psikososyal Destek Hizmet grubu planı hakkında bilgi verildi. Bunun ile birlikte destek çözüm ortağı olan müdürlüklere görev ve sorumlulukları anlatılarak bundan sonraki süreçte afet ve acil durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti sunarken tüm müdürlüklerin koordinasyon içerisinde çalışılması konusunda mutabık kalındı.
Psikososyal Destek Hizmeti toplantısıyla afet ve acil durumlarda toplumda, ailede ve bireyde herhangi bir psikolojik bozukluğun ortaya çıkmasını önlemek, toplumdaki düzenin yeniden inşa etmek ve hayatın normale dönmesini sağlamak, afet sonrası yaşanabilecek sosyal sorunlar için çözüm odaklı müdahale yönetmeleri geliştirmek amaçlandı.
Toplantının sonunda 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilendi. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Soylu, ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı! “Tertemiz yapana kadar devam”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.