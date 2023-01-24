Psikososyal destek hizmet grubu toplantısı düzenlendi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda,-2023 yılı yerel düzey Psikososyal Destek Hizmet grubu toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Psikososyal Destek Hizmet grubunun destek çözüm ortakları olan Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi’nin üst düzey idarecileri katılım sağladı.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen’in başkanlık yaptığı toplantıda, Psikososyal Destek hakkında destek çözüm ortaklarına sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca 2023 yılı yerel düzey Psikososyal Destek Hizmet grubu planı hakkında bilgi verildi. Bunun ile birlikte destek çözüm ortağı olan müdürlüklere görev ve sorumlulukları anlatılarak bundan sonraki süreçte afet ve acil durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti sunarken tüm müdürlüklerin koordinasyon içerisinde çalışılması konusunda mutabık kalındı.

Psikososyal Destek Hizmeti toplantısıyla afet ve acil durumlarda toplumda, ailede ve bireyde herhangi bir psikolojik bozukluğun ortaya çıkmasını önlemek, toplumdaki düzenin yeniden inşa etmek ve hayatın normale dönmesini sağlamak, afet sonrası yaşanabilecek sosyal sorunlar için çözüm odaklı müdahale yönetmeleri geliştirmek amaçlandı.

Toplantının sonunda 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilendi. (İHA)