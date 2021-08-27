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Provası bile coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silah Kuvvetler Gününün 99’uncu Yıldönümü kutlamalarının provası düzenlendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve dikkatle takip edilen prova, adeta herkesi büyüleyerek, gerçeğini aratmadı.

provası bile coşkuyla kutlandı
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Provası bile coşkuyla kutlandı

MUTLU SARIGÜL

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silah Kuvvetler Gününün 99’uncu Yıldönümü kutlamalarının provası düzenlendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve dikkatle takip edilen prova, adeta herkesi büyüleyerek, gerçeğini aratmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silah Kuvvetler Gününün 99’uncu Yıldönümü kutlamalarının provası dün düzenlendi.  Yoğun güvenlik önleminin alındığı ve İstasyon Kavşağından itibaren İnönü Caddesi’nde araçların trafiğe kapatıldığı prova, 15 Temmuz Millet Meydanı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan provada ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir İstihkam Binbaşının günün önem ve anlamıyla ilgili konuşmasının ardından prova, Malatya Lisesi’nden 2 öğrencinin şiir okuması ve Malatya Gençlik ve spor İl Müdürlüğü halk oyunu ekibinin gösterisiyle devam etti.

Aksoğan Tur

Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği ve yer yer video ile fotoğraf çekimin yapıldığı provanın en heyecanlı kısmı ise geçiş töreni oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçlarının geçiş yaptığı provada, en dikkat çekeni ise özel bir bireyin asker ağabeyleriyle uygun adımda yürümesi oldu.

Geçit töreninden sonra prova sona erdi.

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