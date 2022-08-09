Protokol Muharrem iftarında buluştu

Ali Kapısı Derneği Pir Teslim Abdal Cemevi Dedelerinden Ahmet Duran Güneş’in yapmış olduğu duanın ardından Muharrem İftarları açıldı.

Programda konuşan Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir daha Kerbelalar yaşamamak adına Kerbelayı doğru anlamamız gerektiğini ifade edip birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmemizin önemini vurgulayarak, Malatya’da gerçekleştirilen bu programın ülkemize örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Tutulan Muharrem Ayı oruçlarının kabul olmasını cenabı haktan niyaz ederek sözlerine başlayan Vali Şahin yaptığı konuşmada; Kerbela’da üzücü hadiselerin yaşandığını ve Hz. Peygamberin ehlibeytinden Hz. Hüseyin’in evlatlarından ve akrabalarından 72 canın vahşice katledilerek, şehit edildiğini, bir yerde Türk, Türkmen varsa orada Kerbela’nın eleminin kalplerde yaşadığını, milletimizin her bir ferdinde Hz. Ali sevgisi ve Ehlibeyt sevgisinin var olduğunu söyledi.

Hak’tan ve haklıdan yana olan Türklerin 1000 yıldır Hz Ali’nin haklı davasının, yılmaz savunucuları olduğunu belirten Vali Şahin; “Emri minelmâruf nehyi anilmünker yani iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak her insanın ve her Müslümanın gücü oranında bir numaralı görevidir” dedi. (Bülten)