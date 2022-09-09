“PROMOSYON ÇALIŞANLARIN HAKKI”

ESVET TÜRKOĞLU

Maaş promosyonlarının takipçisi olacaklarını dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, bu konunun uzatılmasına, ayak diretilmesine hiç gerek olmadığını ifade etti. Başkan Bingöl, promosyon konusunda banların ayal direttiğine dikkat çekerek, “Bu çalışanların hakkıdır, bu hakların bir an önce düzenleme yapılıp, bugünkü şartlara göre güncellenmesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, sağlık çalışanları için maaş promosyonunda yeni bir düzenleme yapılmasını talep ederek, BUSABAH gazetesine konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Bingöl, yetkililerden bu konuyla ilgili bir an önce harekete geçmesini istedi.

Malatya Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları sendikası olarak, Kovid-19 sürecinde enflasyon ve faiz oranlarından, tüm vatandaşların çok etkilendiğini dile getiren Bingöl, her kesimin, her meslek dalının ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

“EDİRNE’DE BUNUNLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

“Bu süreç içerisinde 2007 yılında, Cumhurbaşkanımızın onayıyla, maaş promosyonlarının çalışanların hakkı olduğuyla ilgili sendikamızda bir yasal düzenleme yapıldı” diyen Bingöl, “Bu yasal düzenleme bizi çok memnun etti. Kurumlar kendi aralarında bu maaş promosyonlarını alıyorlardı. Bu çalışanların hakkıydı, bununla ilgili yapılan düzenleme çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili ciddi bir anlamda bankalar kar elde ediyorlar. Enflasyon farkı maaşa yansıtıldığı için, verilen zamlarla beraber değerlendirilip, hak kaybının ortadan kalkması sağlandı. Maaş promosyonlarıyla ilgili de yeni bir düzenlemenin yapılması gerekir. Banka ve İl Sağlık Müdürüyle görüşmelerimizde bu haksızlığında ortadan kalkması için bankaların, tekrar kurum ve sendikalarla görüşerek, düzenlemeye kavuşturulup, hak kaybının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Şu anda Edirne’de bununla ilgili bir düzenleme gerçekleştirildi. Birkaç tane ilde de girişimler belirli bir olgunluğa getirildi. Yaklaşık üç aydır biz de burada uğraşıyoruz, bankaların artık bunu diretmesine gerek yok” diye konuştu.

“KARŞILIĞININ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Bingöl, kayıpların ortadan kaldırılmasını isteyerek, “Çalışanların haklarıyla ilgili enflasyon ve faiz farklarının ciddi bir şekilde yükseldiği bir ortamda, almış olduğumuz maaş promosyonlarının şu aşamada bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Kamu ve bankalara yatırılan ücretlerin artmasına rağmen, buradaki maaş promosyonlarının halen yerinde saydığını bununla ilgili banka ve yetkililerin çalışanların yanında yer alıp söz konusu olan hak kaybının ortadan kalkmasını sağlamalılar. Bizler de bu konunun takipçisi olacağımızı yazışmalarımızda belirttik. Bu konunun uzatılmasına, ayak diretilmesine hiç gerek yok. Bu çalışanların hakkıdır, bu hakların bir an önce düzenleme yapılıp, bugünkü şartlara göre güncellenmesini, kayıpların ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.