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Anasayfa / Ekonomi / Proje Teknik Elemanı Alınacak

Proje Teknik Elemanı Alınacak

Proje Teknik Elemanı Alınacak
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Proje Teknik Elemanı Alınacak

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere beş adet Proje Teknik Elemanı alınacaktır.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kapsamında Mersin İlinde uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinde çalıştırılmak ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere sınav ve mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklere sahip beş adet Proje Teknik Elemanı (veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), veya veteriner sağlık/ziraat teknikeri/ teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) alınacaktır. Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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