MTÜ 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

MTÖ 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Prof. Dr. Eroğlu: Büyük Türkiye’yi siz kuracaksınız

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyon Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2022-2023 Akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Hocalarım talebelerinize şunu verin: Kendinize güvenin, siz yaparsınız, yapacaksınız, Büyük Türkiye’yi siz kuracaksınız diye Kızıl Elma idealini onlara yansıtmanızı bekliyoruz” dedi.

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyon Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

“Akademik Yönetimde Muvaffakiyetin Sırları’’ konulu konferansı ile üniversitenin akademik yılının ilk dersini veren Eroğlu, üniversite de yoğun ilgi ile karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, müzik dinletisi ile devam etti. Ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi tanıtım videosu, Rektör Prof. Dr.Recep Bentli, Malatya Merkez İlçe Belediye Başkanları ve Malatya Valisi Hulusi Şahin, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile öğrenci temsilcileri birer konuşma yaptı.

“İNSAN KAYNAKLARIMIZI LİYAKATI GÖZETEREK DEĞERLENDİRMEK ARZUSUNDAYIZ”

2022-2023 Akademik yılının açılış programında konuşan Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, “Devletimizin ve milletimizin yeniden var oluş mücadelesi verdiği bir dönemde elbette çok büyük sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin artık oyun kuran bir ülke konumunda geldiği ve yenidünya da söz sahibi olmaya başladığı bütün devletler tarafından salih bir şekilde görülmekte ve bilinmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bütün dünyaya ilan edilmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bizlerde büyük Türkiye rüyamızın bir kesiti olacak şekilde yepyeni bir ruh ve heyecanla, aklın ve bilimin ışığında sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere üstün bir gayret içerisinde olacağız. İnsan kaynaklarımızı akademik liyakatı gözeterek en verimli şekilde değerlendirmek arzusundayız. Bu değerlendirmeyi ulusal ve uluslararası tecrübelerden en üst seviyeden faydalanmak sureti ile yapmayı planlamaktayız. Bilindiği üzere üniversiteler bir yandan eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan AR-GE çalışmaları ile ürettiği bilgiyi toplumun faydasına sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında üniversiteler yerel ve evrensel boyutta toplumun gelişiminin ve ekonomik kalkınmanın lokomotifi olma misyonunu da üstlenmişlerdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bizlerde bilimin rehberliğinde şehrimize, ülkemize ve hatta tüm insanlığın faydasına katkı sunmak üzere yeni nesil bilgi ve teknoloji üretimi için gayret sarf edeceğiz. Bütün bu çabaları gösterirken insanı merkeze alan, değişime açık, ortak aklı ve istişareyi önceleyen bir üniversite modeli oluşturmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli’nin konuşmasının ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da yeni akademik yılın hayırlara vesile olması temennisi ile bir konuşma gerçekleştirdiler.

“BAKANIMIZ TÜRKİYE’NİN 4 BİR YANINDA SUYA DİZGİN VURMA KONUSUNDA DESTAN YAZMIŞTIR”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Batman Valisi iken çalışma imkânı bulduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, “Bakanımızla Ilısu Barajının tamamlanma sürecinde Batman Valisi iken bir çalışma grubu içerisinde çalışma imkânı bulduk. Kendisinin vizyonunu ve çalışma stilini görme şansına, bahtiyarlığını eriştim. Nitekim başından sonuna kadar Ilısu Barajına yapmış olduğu büyük katkılardan dolayı Ilısu Barajının ismi Cumhurbaşkanımız tarafından Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı olarak da tescil edildi. Bunu sonuna kadar hak ediyordu. Bakanımız sadece Ilısu Barajını değil Türkiye’nin 4 bir yanında suya dizgin vurma konusunda destan yazmıştır. Malatya’ya Cumhuriyet hükümetleri tarafından 1940’lı yıllardan itibaren sulama hususunda büyük emekler verilmiş, büyük yatırımlar yapılmıştır. Malatya bu anlamda şanslı bir il ve özellikle son 20 yılda yapılanlarla beraber şu anda Malatya ekonomik sulanabilir tarım arazisinin yüzde 59’unu sulayabiliyor ve Yoncalı Barajı da yakın zamanda devreye girecek, onun da devreye girmesi ile beraber bu oran yüzde 80’leri aşacak ki bu gerçekten yüksek bir rakam. Eskiden bir söz vardı; ‘Su akar, Türk bakar’ diye ama gerçekten Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı ve onun riyasetinde Veysel Eroğlu bakanımız ve isimsiz binlerce kahraman sayesinde artık bu söz ‘Su akar, Türk onu tutar, sulama yapar, enerji yapar, milli ekonomiye katar’ hale geldi ve bu sayede bugün Türkiye geleceğe çok daha umutla bakıyor, işte bu büyük eserlerin mimarı kıymetli hocamız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu, bugün üniversitemizde misafir ediyoruz bu husus da Turgut Özal Üniversitemizin rektörüne teşekkür ediyorum” dedi.

Turgut Özal Üniversitesinin kurulma kararının Bakanlar Kuruluna gittiğinde kendisinin de bakan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, bu kararın altında imzasının bulunması neticesi ile 2022-2023 akademik yılının açılış törenine katılmaktan büyük bir onur duyduğunu vurguladı.

“BÜYÜK MİLLETLERİNDE MUTLAKA BÜYÜK HEDEFİ OLMASI LAZIM”

Hedef koymak ve zaman planlaması yapmanın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Her işte bir hedef koymak gerekir. Zaman planlaması yapmak gerekir. Ben ömrüm boyunca bunu uyguladım. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar var. Zaman akıp geçiyor, insan fark etmiyor ama zamanı planlarsanız, onu yerine getiriyorsunuz. Çünkü sizin o yaptığınız plan, zaman planlaması sizi kontrol ediyor. Esasen bizim anlayışımızda şu var, rotası olmayan geminin ulaşacağı liman yoktur, dolayısıyla rota önemli. Büyük milletlerinde mutlaka büyük hedefi olması lazım. Hedefi olmayan kurumlar tarih sahnesinden silinir, büyüyemez. Hedefi olmayan milletlerde tarih sahnesinden silinir. Biz asırlardır ayakta kalmışsak, yıkılmış ama yeni devletler kurmuşuz, bunun sebebi bizim Kızıl Elma’mız var, her dönemde bir Kızıl Elma var. İşte bizim şu anda Türkiye Cumhuriyetinin de 4 tane Kızıl Elma’sı var, 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılı, İstanbul’un Fethinin seneyi devriyesi 2053, Malazgirt Zaferinin 1000. Yılı, 2071 ve Devlet-i Âli Osman’ın kuruluşunun seneyi devriyesi 2099, dört hedef, millet olarak buna kitlendik bizim de bu anlayışla hareket etmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ SİZ KURACAKSINIZ”

2023 ve sonrasının Türkiye asrı olacağını söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, “Almanlar 2. Dünya Harbi’nde yerle bir oldu. Fakat Alman milletine öyle bir şuur verdiler ki ‘Biz sadece kendimiz için değil, gelecek nesiller için büyük Almanya’yı kuracağız, iki Almanya’yı birleştireceğiz’ dediler. Bütün Almanlar, 7’den 70’e bu şuurla, bu hedefle ileri adım attılar. Çünkü oradaki bütün talebeler, işçiler, bütün Alman vatandaşı diyordu ki biz 8 saat aldığımız maaşı hak etmek için çalışacağız, 2 saatte gelecek nesiller için, Büyük Almanya için çalışacağız dedi ve netice de bunu başardılar. Şimdi biz de bu ruhu bütün gençlere, hocalara ve vatandaşlarımıza vermemiz lazım. Önümüzdeki asır Türkiye asrı olacak buna ben yürekten inanıyorum. Pek çok büyük devlet yıkılacak ama bu devlet ilelebet payidar olacaktır. Yıldızımız parlak ama bu konuda hocalarımıza, öğrencilerimize bütün millete büyük gayret düşüyor, bizim üzerimizde büyük yük var. Ben konferanslar sebebi ile talepler ve bir takım problemleri çözmek için gönül coğrafyamızın her tarafını Orta Asya’dan Afrika ülkelerine, Balkanlardan Kafkaslara kadar her tarafı gezdim. Orada şunu gördüm, gönül coğrafyamızda herkes beklentisi Türkiye, Saray Bosna bizi bekliyor, Orta Asya bizi bekliyor. Azim ve irade çok önemli, kararlı olacaksınız. Kendine güven çok önemli. Hocalarım talebelerinize şunu verin: ‘Kendinize güvenin, siz yaparsınız, yapacaksınız, Büyük Türkiye’yi siz kuracaksınız’ diyerek Kızıl Elma idealini onlara yansıtmanızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na hediye takdimi ile sona erdi.