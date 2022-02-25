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Anasayfa / Asayiş / Polisten sahte para uyarısı

Polisten sahte para uyarısı

polisten sahte para uyarısı
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Malatya’da polis ekipleri akaryakıt istasyonlarında görevli personelleri sahte para konusunda uyardı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret ettikleri akaryakıt istasyonlarında görevli personelleri sahte para konusunda uyardı.

Genel asayiş olaylarına dair bilgilendirmelerin de yapıldığı ziyaretlerde benzer çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.

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