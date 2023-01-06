DOLAR

18,7740$% 0.03

EURO

19,7417% -0.17

GRAM ALTIN

1.106,70%0,06

ÇEYREK ALTIN

1.827,00%-0,05

TAM ALTIN

7.314,00%-0,07

BİTCOİN

315027฿%-0.05164

İkindi Vakti a 15:06
Malatya KAPALI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Polisten öğrencilere internet eğitimi

Polisten öğrencilere internet eğitimi

Polisten öğrencilere internet eğitimi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Polisten öğrencilere internet eğitimi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri lise öğrencilerini internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Malatya’da Haci Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda düzenlenen seminerde polis ekipleri öğrencileri internet kullanımı hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören 770 öğrenciye yönelik, “Burs, İnternet Dolandırıcılığı, Güvenli Ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık İle Teknoloji Bağımlılığı” konularında bilgilendirme yapıldı. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“İşverenin bu desteğe ihtiyacı var”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.