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Anasayfa / Asayiş / Polisten kaçtı, çatıya çıktı, sonunda gözaltına alındı

Polisten kaçtı, çatıya çıktı, sonunda gözaltına alındı

polisten kaçtı, çatıya çıktı, sonunda gözaltına alındı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yakalanacağını anlayınca polisten kaçan hırsızlık şüphelisi hırsızlık şüphelisi çıktığı çatıda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin C.K. (26) olduğunu tespit etti. Şüpheli, Seydikemer ilçesinde polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Yakalanacağını anlayan şüp0heli, başka bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin uğraşı sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.

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