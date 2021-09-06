DOLAR

8,2808$%-0.3

EURO

9,8373%-0.61

STERLİN

11,4667£%-0.65

GRAM ALTIN

485,55%-0,52

ÇEYREK ALTIN

7.755,84%0,76

BİTCOİN

427725฿%2.1621

İmsak Vakti a 04:29
Malatya AZ BULUTLU 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / POLİSTEN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU

POLİSTEN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan iki ayrı operasyonda, 5 kilo 192 gram esrar, 165 gr Metamfetamin, 6,80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

poli̇sten i̇ki̇ ayri uyuşturucu operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et
Hasbihan Et

POLİSTEN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONU

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan iki ayrı operasyonda, 5 kilo 192 gram esrar, 165 gr Metamfetamin, 6,80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan iki ayrı operasyonda, Kale, yol uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 192 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada, 165 gr Metamfetamin, 6, 80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklanırken diğer şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

(İHA)

ad826x90
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Su Bidonuna Düşen Küçük Melek, Boğularak Hayatını Kaybetti!

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.