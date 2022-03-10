polislerin şehit edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’da 2 polisin takip ettikleri zanlı tarafından silahla vurularak şehit edilmesi ve zanlının saldırıdan sonra bölgeden yaya olarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt, takibe aldıkları ve aralarında cinayet, gasp, adam yaralama gibi çok sayıda suç kaydı bulunan Mehmet A. tarafından silahla vurularak şehit edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt, bu gün düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanırken saldırı anı ve sonrasında zanlının yaya olarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde polis memurları kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan aracın önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, zanlı tarafından silahla vuruluyor. Polis memurları yere düşerken aracını olay yerinde bırakan zanlı, ara sokağa girerek bölgeden yaya olarak uzaklaşıyor.

Suç makinesi çıktı

Aralarında cinayet, gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suç kaydı olan zanlının 2004 yılında cinayet suçundan tutuklanarak girdiği cezaevinden 2013 yılında tahliye edildiği belirlendi.

Dün ne olmuştu

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri Mehmet A. isimli şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile Polis Memuru Cemal Bozkurt (32) yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir Binici Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, Cemal Bozkurt ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bozkurt, akşama doğru Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşerken Binici ise gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Bu sabah memleketlerine uğurlandılar

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt’un naaşları, sabah saatlerinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Öte yandan, 2 polisi şehit eden zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları ise devam ediyor.