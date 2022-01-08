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Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: “Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim”

polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: “polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim”
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Antalya polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak yaklaşık 10 kilometre kaçan şahsın, yol kenarına attığı poşetten 50 gram metamfetamin çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, “Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim. Sonradan gördüm. Mecbur kaldım. Ne yapayım?” demesi ise tepki çekti.

Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde devriye görevini yürüten yunus polisleri, şüphelendikleri 07 AUT 967 plakalı aracın sürücüsünden durmasını istedi. Sürücü ise polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca başladı. Şahıs kaçarken yanında bulunan bir poşeti de yol kenarına attı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi ile son buldu. Araçtan indirilen şahıs eline kelepçe takılarak gözaltına alındı.

15 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi

Yapılan incelemede şahsın isminin Umut A. (43) olduğu ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şahsın yol kenarına attığı poşet ise polis ekipleri tarafından alındı. Poşette 50 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahsın aracı ise yunus ekipleri tarafından didik didik arandı. Yapılana aramada Ahmet Demir adına bir de sahte kimlik ele geçirildi.

“Eski cezam vardı ondan kaçtım”

Şahsa polis ekibine ‘dur’ ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve çeşitli suçlardan yaklaşık 10 bin TL para cezası da kesildi. Araç ise trafik polisleri tarafından bağlanarak otoparka çekildi. Şahıs ise gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Şahıs gazetecilerin, “Neden kaçtınız?” sorusuna ise, “Eski cezam vardı ondan kaçtım. Ben uyuşturucu atmadım. Cezamdan kaçtım. Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim. Sonradan gördüm. Mecbur kaldım. Ne yapayım?” demesi tepki çekti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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