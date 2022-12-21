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Anasayfa / Gündem / POLİSİN MERHAMETİ YÜREK ISITTI

POLİSİN MERHAMETİ YÜREK ISITTI

POLİSİN MERHAMETİ YÜREK ISITTI
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POLİSİN MERHAMETİ YÜREK ISITTI

Malatya-Kayseri Karayolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlandı.

Sivas’ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda tırın yan yattığı kazada kimse yaralanmazken, polis memurunun üşümesin diye araçtan çıkan sürücünün üzerini battaniyeyle örtmesi yürekleri ısıttı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır yan yattı. Kimsenin yaralanmadığı kazada polis memurunun üşümesin diye araç içerisinden çıkan sürücünün üzerini battaniyeyle örtmesi yürekleri ısıttı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kaynarca köyü yakınlarında meydana geldi. Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine giden R.Ç. idaresindeki 35 ANS 404 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada kimse yaralanmazken, Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Öte yandan, polis memurunun üşümesin diye tır içerisinden çıkan sürücünün üzerini battaniye ile örtmesi yürekleri ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

 

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