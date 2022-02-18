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Anasayfa / Asayiş / Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü 25 kilometre kaçıp yakalandı

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü 25 kilometre kaçıp yakalandı

polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü 25 kilometre kaçıp yakalandı
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Tekirdağ Çorlu’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ve kullandığı otomobil, Ergene Vakıflar çıkışında devriye ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Çorlu Esentepe Mahallesi’nde polisin şüphesi üzerine durdurulmak istenen araç, uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Ekipleri alarma geçiren 39 AAJ 740 plakalı otomobil çevre yolunda takibe alındı. Çevreyolundan Çerkezköy yoluna sapan sürücü, istikamet değiştirerek Ergene ilçesine giriş yaptı. Takibi bırakmayan Çorlu devriye ekibi, kaçan sürücü ile kullandığı otomobili, 25 kilometrelik kovalamaca neticesinde Vakıflar Mahallesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonu civarında yakaladı.

Ulaş Jandarma ve Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan incelemelerde sürücü T.D’nin daha önce alkolden ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılan sürücü T.D’ye yaklaşık 5 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca sigortası yaptırılmayan araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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