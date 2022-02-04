polisin dikkati ele verdi,26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çankırı’da polis ekipleri tarafından, güvenlik donanımlarının eksik olduğu değerlendirilerek durdurulan tankerde 26 bin 49 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankır’nın Çerkeş ilçesi D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan bir tanker, güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı değerlendirilerek polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından tankerde yapılan kontrollerde 26 bin 59 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından tankerde ele geçirilen akaryakıta el konuldu.

Olayla ilgili olduğu belirlenen M.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.