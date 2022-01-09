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Polisi gören yayaya yol verdi

polisi gören yayaya yol verdi
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Düzce’de kent merkezinde uygulama yapan polis ekibini gören sürücüler, sıkışan trafiğe rağmen yayalara yol verdi. Yayalar, uygulama yapan polis ekipleri sayesinde karşıya güvenle geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki uygulama yaptı. Trafik ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Düzce Belediyesi yanında yapılan uygulama sırasında, kaldırımda bekleyen yayaların yardımına polis ekibi yetişti. Polisleri gören sürücüler, yaya geçidinin bulunduğu bölgede yayalar için beklemek zorunda kaldı. Normal şartlarda yayaların geçiş üstünlüğü bulunmasına rağmen birçok sürücü beklemeksizin geçerken, polis ekiplerinin olması sebebiyle sürücüler yayalara yol vermek için bekledi.

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