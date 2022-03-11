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Anasayfa / Asayiş / Polis uygulamasına takılan şahıslarda silah yakalandı

Polis uygulamasına takılan şahıslarda silah yakalandı

polis uygulamasına takılan şahıslarda silah yakalandı
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Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada av tüfeğinden tabancaya kadar birçok suç unsuru yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, kentte vatandaşların en yoğun bulunduğu, cadde, sokak, park ve bahçelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 15 gram esrar, 1 adet av tüfeği ve 11 adet fişek ele geçirilirken şahıslara da işlem uygulandı.

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