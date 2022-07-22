Polis Radyosu Malatya’ya konum attı

Türkiye Polis Radyosu “konum atıyoruz” programı ile Malatya’da radyo severlerle buluştu.

Türkiye Polis Radyosu “konum atıyoruz” programı ile Malatya’da radyo severlerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen Malatyalı araştırmacı gazeteci Atilla Kantarcı ile Valilik Basın Müdürü İbrahim Halil Kılıç’ın canlı yayın konuğu olduğu yaklaşık bir saat süren programda Malatya konuşuldu. Bugün de Darende ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan program İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in “sen yoksun” şiiri son buldu.

Ayrıca program sonunda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın adına Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Karaduman, Türkiye Polis Radyosu ekibine Malatya’nın tanıtımına katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi. (Bülten)