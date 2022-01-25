DOLAR

13,5505$%0.29

EURO

15,2838%-0.16

STERLİN

18,2793£%0.24

GRAM ALTIN

802,65%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.302,00%0,15

BİTCOİN

499625฿%9.38074

Akşam Vakti a 17:48
Malatya KAPALI -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Polis memurunun şehit edilmesine yardım eden 2 kişi tutuklandı

Polis memurunun şehit edilmesine yardım eden 2 kişi tutuklandı

polis memurunun şehit edilmesine yardım eden 2 kişi tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Van’da polis memurunun şehit edilmesi olayına yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22 Eylül 2012 tarihinde Tuncay Akyüz isimli polis memurunun şehit edilmesi olayına yardım ettikleri tespit edilen C.A. ve M.K. isimli şahıslar, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

3 bin 500 yıllık kentte kar keyfi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.