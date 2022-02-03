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Polis kandil simidi dağıttı

polis kandil simidi dağıttı
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Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Regaip Kandili münasebetiyle kent merkezinde muhtelif noktalarda oluşturan stantlarda vatandaşlara kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.

Polislerden kandil simitlerini alan vatandaşlarda polislerin kandillerini kutladılar.

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