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Anasayfa / Asayiş / Polis ekipleri durdurdukları araçta onlarca kaçak ürün yakaladı

Polis ekipleri durdurdukları araçta onlarca kaçak ürün yakaladı

polis ekipleri durdurdukları araçta onlarca kaçak ürün yakaladı
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Burdur’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan onlarca kaçak ürün çıktı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada onlarca kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan aramalarda, araç içerisinde menşeileri beli olmayan 140 adet sigara tabakası, 25 adet sigara kutusu, 34 adet çakmak ve 380 adet nargile kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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